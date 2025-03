Netkosten voor huishoudens schieten omhoog, zeggen onderzoekers

Naar schatting zijn tot 2040 investeringen van in totaal 195 miljard euro nodig om het stroomnetwerk uit te breiden en te verzwaren, waarvan 107 miljard voor het net op land. Bij een gemiddeld huishouden leidt dit tot netkosten die kunnen oplopen tot 1100 euro in 2040, tegenover 400 euro vorig jaar. Het bedrijfsleven heeft ook last van hogere netkosten dan de concurrentie in buurlanden.

Die investeringen zijn nodig om van het elektriciteitsnetwerk de ruggengraat te maken van de Nederlandse energievoorziening, waar aardgas dat voorheen was. Maar het stroomnet loopt nu al tegen zijn grenzen aan, getuige de wachtlijst van ruim 20.000 partijen die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen.

Vooral op kortere termijn zullen de kosten erg hard stijgen. Onderzoekers opperen dat die piek in kosten kan worden platgeslagen, om zo een „hobbel” voor de elektrificatie weg te nemen. Een idee is om de kosten die bijvoorbeeld TenneT maakt voor het hoogspanningsnet niet direct volledig op gebruikers te verhalen, maar via staatsleningen door te schuiven naar toekomstige generaties gebruikers.

Ook zijn subsidies een optie om de rekening betaalbaar te houden. Maar de onderzoekers rekenen voor dat dit de schatkist veel kost. Om de rekening voor een gemiddeld huishouden met 50 euro te dempen, is jaarlijks ongeveer 1 miljard euro subsidie voor TenneT nodig.

De benodigde investeringen in het stroomnet kunnen lager uitvallen door slimmer gebruik, bijvoorbeeld flexibel gebruik, dal- en piektarieven en energiebesparing. Ook het zwaarder belasten van het netwerk, met meer risico op storingen op de koop toe, drukt de benodigde investeringen. Alles bij elkaar gaat het om maximaal 22,5 miljard euro aan mogelijke voordelen, die over ongeveer zes jaar voelbaar zijn.

Niets doen zorgt voor grote maatschappelijke kosten door netcongestie, aldus het onderzoek. Huizen kunnen niet worden aangesloten op het stroomnet en bedrijven kunnen minder snel groeien. De schade is volgens een schatting 8 miljard tot 30 miljard euro per jaar.