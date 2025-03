Kremlin zegt stappen te overwegen tegen „militarisering” EU

De leiders van de EU maken plannen „een militair blok tegen Rusland te vormen”, aldus een woordvoerder van het Kremlin vrijdag. „Rusland volgt dit proces op de voet, want dit is mogelijk een punt van grote zorg voor ons.”

De Russische regering beschouwt de opstelling van Europese leiders „met hun confronterende retoriek ook volkomen in strijd met de huidige atmosfeer waarin er gezocht wordt naar een vreedzame regeling van het conflict in Oekraïne”.

De Amerikaanse president Donald Trump wil, zoals hij ook voor zijn herverkiezing vaak bepleitte, dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stopt. Hij heeft zich daarvoor tot Moskou gewend en keert zich in deze kwestie af van Europese bondgenoten, Oekraïne en de NAVO. Op de Europese top over veiligheid en defensie donderdag in Brussel besloten de leiders van de EU veel meer geld aan defensie te gaan uitgeven om zonder de VS weerbaar te zijn tegen met name Rusland.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaarde vrijdag dat hij de oproep steunt van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tot een staakt-het-vuren in de lucht en op zee. Hij biedt zijn land aan voor overleg tussen Oekraïne en Rusland.

Ankara heeft goede banden met Kyiv en Moskou. In Turkije vonden aan het begin van de Russische invasie in Oekraïne twee keer vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland plaats. Turkije hielp later samen met de Verenigde Naties bij de totstandkoming van een overeenkomst over de veilige export van graan via Oekraïense havens.

Zelensky vroeg EU-leiders donderdag op de EU-top in Brussel zich hard te maken voor een gedeeltelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne. Hij herhaalde de oproep voor een dergelijke deal na Russische aanvallen op Oekraïne in de nacht van donderdag op vrijdag. Daarbij werd de Oekraïense energie-infrastructuur getroffen.

Bombardementen

De Oekraïense regering maakte melding van zware Russische bombardementen. De minister van Energie, German Galutsjenko, sprak van „massale aanvallen” met raketten in de nacht van donderdag op vrijdag. Het Russische ministerie van Defensie heeft later bevestigd grote aanvallen op de energie-infrastructuur in Oekraïne te hebben uitgevoerd.

Een Oekraïense delegatie ontmoet dinsdag Amerikaanse collega’s in Saudi-Arabië om te praten over een snel einde aan de vijandelijkheden. President Volodymyr Zelensky bezoekt maandag in Saudi-Arabië de Saudische machthebber Mohammed bin Salman al-Saud. Zelensky zei dat zijn delegatie naar voren zal brengen dat Oekraïne „een snelle en duurzame vrede wil bereiken”.