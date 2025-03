Von der Leyen heeft Rutte gesproken over uitkomst EU-top

Buitenland

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte geïnformeerd over de uitkomst van de EU-top van donderdag, meldt ze vrijdag op X. Daarin werden 26 van de 27 lidstaten het eens over steun aan Oekraïne, Hongarije stemde niet in. Wel werden alle 27 lidstaten het eens dat Von der Leyen haar plan om honderden miljarden voor defensie-uitgaven beschikbaar te stellen, verder mag uitwerken.