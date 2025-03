Meer banen erbij in de VS, daling bij de federale overheid

Volgens het Bureau of Labor Statistics steeg het aantal banen vorige maand met 151.000, tegen 125.000 in januari. In de eerste maand van het jaar drukten bosbranden en sneeuwstormen nog op de werkgelegenheid. Economen die zijn gepeild door persbureau Reuters rekenden in doorsnee op een banengroei van 160.000. De werkloosheid liep licht op tot 4,1 procent, wat iets hoger was dan economen hadden voorspeld.

Economen en beleggers kijken met veel belangstelling naar het banenrapport over februari. Het gaat over de eerste maand waarin Donald Trump weer president was van de Verenigde Staten. Na het begin van zijn tweede termijn vaardigde de Republikein meteen decreten uit over het opleggen van importheffingen aan bondgenoten, wat voor onzekerheid in het bedrijfsleven zorgt.

Ook begon Trumps adviseur Elon Musk met zijn adviesorganisatie DOGE aan massaontslagen bij meerdere ministeries en overheidsinstellingen, om vermeende verspilling van overheidsgeld tegen te gaan. Het gros van die ontslagen gebeurde pas na de week waarin het ministerie van Arbeid zijn maandelijkse onderzoek naar de banenmarkt uitvoerde. Kenners verwachten daarom dat de ontslaggolf door DOGE volgende maand beter terug is te zien in het banenrapport.