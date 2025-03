Bouw windturbines Overijssel uitgesteld om grensverdrag uit 1824

In 1824 spraken Nederland en het toenmalige koninkrijk Hannover af dat binnen 376 meter aan weerszijden van de grens niet gebouwd zou worden, al gelden er wel uitzonderingen. Zo mag bouwen wel als zowel de Nederlandse als Duitse overheid daarvoor toestemming geeft. „Het verbod was bedoeld om smokkel en geschillen over de grensbepaling te voorkomen”, aldus Overijssel, dat net als Groningen en Drenthe met dit ‘grenstraktaat’ te maken heeft. Desondanks is sindsdien van alles gebouwd in het gebied, waaronder ook windturbines.

In de afgelopen jaren is aan beide zijden van de grens discussie ontstaan over de interpretatie van het oude grensverdrag, met name rond de komst van windparken. Tegenstanders van windenergie grepen het Traktaat van Meppen in een juridisch proces al eens aan als argument, maar de Raad van State ging daar niet in mee omdat het verdrag hiervoor oorspronkelijk niet bedoeld zou zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde eind vorig jaar dat „oplossingen op regeringsniveau met Duitsland worden besproken”, omdat het om „de interpretatie en toepassing van een verdrag” gaat. Nederland wil op korte termijn met Duitsland oplossingen vinden voor projecten binnen de grensstrook van 376 meter waarover op lokaal niveau overeenstemming is tussen overheden van beide landen. Op lange termijn is mogelijk een verdragswijziging nodig.

Om die besprekingen niet te verstoren, heeft Overijssel nu op verzoek van het ministerie de bouwplannen van twee windparken gepauzeerd. Ook aan Duitse zijde in Bad Bentheim is een project stilgelegd. De provincie verwacht binnen enkele weken meer duidelijkheid te krijgen.