Oekraïense minister van Defensie bezoekt Nederland

Oemjerov maakt een tour langs Europese bondgenoten en was daarom al in Engeland, Polen en Duitsland. Eerder op vrijdag had hij nog een ontmoeting met Kaja Kallas, de buitenlandchef van de EU.

Oekraïne gaat door een zware tijd omdat de Verenigde Staten de militaire steun aan het land hebben opgeschort. Dat gebeurde nadat president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis ruzie had gekregen met de Amerikaanse president Donald Trump.

Het toestel van Oemjerov landde iets na 13.30 uur in Rotterdam, na een korte vlucht vanuit Brussel. Oemjerov werd buiten het toestel ontvangen en vertrok na een kort fotomoment in een colonne auto’s richting Den Haag. Hij was begin vorige maand ook al op bezoek bij minister Ruben Brekelmans van Defensie.

Premier Dick Schoof maakte woensdag na een gesprek met Zelensky bekend dat Nederland Oekraïne helpt met de aanschaf en ontwikkeling van nieuwe drones. Daarmee is 700 miljoen euro gemoeid. Later die dag maakte Schoof bekend dat het kabinet volgend jaar 3,5 miljard euro vrijmaakt voor steun aan Oekraïne.