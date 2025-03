Officieel warmste 7 maart ooit gemeten met 17,8 graden in De Bilt

Op andere plekken in het land is het nog iets warmer, want in het oosten en zuiden is het nu op verschillende plekken tussen de 18,0 en 18,5 graden. Het landelijke record werd in 1906 op het inmiddels opgeheven weerstation in Breda genoteerd, het werd daar toen 18,8 graden. Mogelijk wordt dat record vrijdag nog verbroken.

Donderdag werd er geen nieuw record genoteerd, maar werd wel het oude record uit 1989 geëvenaard. Net als toen werd het in De Bilt 17,8 graden. De verwachting is dat ook zaterdag een nieuw datum-warmterecord wordt neergezet. Het record staat nu nog op 16,0 graden en werd gemeten in 2014. Het landelijke record staat op 18,9 graden en werd eveneens in 2014 gemeten.