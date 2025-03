Voorzitter EU-leiders informeert NAVO-partners over uitkomst top

„Onze samenwerking met gelijkgestemde NAVO-partners is van vitaal belang voor de internationale veiligheid. Voor Oekraïne. Voor het opvoeren van onze gezamenlijke inspanningen op het gebied van defensie”, schrijft Costa na het overleg op X.

Costa en Von der Leyen spraken tijdens de videoconferentie vrijdag met de Britse premier Keir Starmer, de Canadese premier Justin Trudeau, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Noorse premier Jonas Gahr Støre en de IJslandse premier Kristrún Frostadóttir. De twee EU-kopstukken hebben hen geïnformeerd „over de belangrijke beslissingen die gisteravond tijdens de Europese Raad zijn genomen” en over de ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky

„Samen met onze partners in Europa, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en daarbuiten moeten we Oekraïne steunen en een rechtvaardige en duurzame vrede waarborgen”, aldus Costa.

Ook op het gebied van Europese veiligheid en defensie is samenwerking van belang, zo hebben Costa en Von der Leyen in het gesprek benadrukt, meldt een EU-bron. Von der Leyen informeerde de vijf NAVO-partners over het besluit van de EU-leiders dat zij haar plan voor de herbewapening van de EU verder kan uitwerken. Von der Leyen had eerder deze week aan de lidstaten voorgesteld om daar 800 miljard euro in te investeren.

Over dat bedrag en financieringswijze, oprekken van de begroting en leningen, is donderdag geen besluit genomen.

De regeringsleiders van de vijf NAVO-partners staan positief tegenover dit investeringsplan, meldt de EU-bron. De leiders benadrukten in het gesprek het belang van nauwe afstemming. Costa is het daarmee eens en zegde toe daarvoor te zorgen.

De vijf regeringsleiders hebben toegezegd ook bij te dragen aan de gezamenlijke inspanningen om Oekraïne te steunen en de samenwerking op defensiegebied te intensiveren. Daarbij onderstreepten ze het belang van de NAVO en de noodzaak dat de hulp en ondersteuning van de EU en de NAVO elkaar moeten aanvullen.