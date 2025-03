Bewoners van de panden waar de brand in de nacht van woensdag op donderdag woedde, moesten halsoverkop hun huizen verlaten. Zo’n honderd bewoners werden donderdag opgevangen in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. Vrijdag mogen bewoners van de blokken rond het deel dat uitbrandde weer naar huis. De stichting Salvage helpt met het eventueel schoonmaken of repareren van hun huizen. Bewoners van het blok dat deels gesloopt moest worden, kunnen niet terug. De gemeente helpt hen met tijdelijk onderdak als dat nodig is, bij een oplossing voor de langere termijn moeten volgens stichting Salvage de verzekeraars helpen.

De Koepelkerk op het Jansplein dicht bij waar de brand was, is vrijdag geopend voor wie een kaarsje wil branden of behoefte heeft aan een moment van bezinning. Vrijwilligers zijn aanwezig om mensen geestelijk bij te staan, zegt koster Derk Harlaar. De kerk blijft vrijdag open zolang er behoefte aan is. Het is er begin van de middag nog rustig, ziet een verslaggever.