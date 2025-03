Hans Laroes, voorzitter van de jury, zei vrijdag op NPO Radio 1 dat de NRC-journalist „heel goed is in dagelijkse verslaggeving, reconstructies en analyses”. Ook prijst hij haar interviews bij de wekelijkse persconferentie met de minister-president, waar haar vragen volgens Laroes „eigenlijk altijd beter zijn dan de antwoorden”. Daarnaast vindt hij dat Aharouay zich geen onderdeel laat maken van een systeem waarbij de interne logica wordt overgenomen, waarmee hij bedoelt dat journalisten het alvast logisch gaan vinden wat politici doen. Zij bewaart volgens Laroes de „kritische distantie die nodig is”.

De Saskia Stuivelingprijs voor regionale en lokale politieke journalistiek is voor Lucas van Houtert en Mark Wijdeven van het Eindhovens Dagblad. Zij kregen de prijs voor hun serie over de Operatie Beethoven, met onder meer reportages, interviews en analyses over het plan van het toenmalige kabinet om ASML in Nederland te behouden. Volgens de jury gaat het om „regionale journalistiek waarmee een krant betekenis krijgt in het eigen verschijningsgebied, over een onderwerp dat veel groter is dan de regio zelf”.

De winnaar van de Anne Vondelingprijs 2023 was journalist Kustaw Bessems van de Volkskrant. De jury vond toen dat Bessems had bewezen dat de combinatie schrijven en podcast een meerwaarde in zich heeft. De Saskia Stuivelingprijs ging toen naar Maaike Borst van Dagblad van het Noorden voor haar artikelen over de problemen rond aanmeldcentrum Ter Apel.