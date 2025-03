De suikerprijzen stegen weer (plus 6,6 procent) nadat deze in de drie voorgaande maanden waren gedaald, constateert de FAO. De stijging had volgens de organisatie te maken met zorgen over de wereldwijde voorraden door het vooruitzicht dat de productie in India lager uitvalt. Daarnaast beïnvloeden de weersomstandigheden de suikerrietoogst in Brazilië.

Zuivelproducten werden 4 procent duurder ten opzichte van januari. De stijging had te maken met prijsverhogingen van belangrijke producten als kaas en volle melkpoeder. De vraag naar deze producten was namelijk hoger dan de productie in exportregio’s, aldus de FAO.

Verder steeg de prijs van plantaardige oliën met 2 procent op maandbasis. Volgens de VN-organisatie kwam dat door duurdere palm-, soja- en zonnebloemolie die door het seizoen beperkt voorhanden zijn in Zuidoost-Azië. Ook de „robuuste” vraag uit de biodieselsector speelde een rol, stelt de FAO.