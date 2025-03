Heinen: voortzetting steun aan Oekraïne kan geen verrassing zijn

Voorafgaand aan de ministerraad zeiden vicepremier Fleur Agema (PVV) en Mona Keijzer (BBB) dat het bedrag dat premier Dick Schoof woensdag in een debat noemde als een verrassing kwam. De PVV en BBB stemden ook tegen een motie van de VVD om de 3,5 miljard euro voor Oekraïne vrij te maken voor 2026.

Volgens Heinen is er geen sprake van een een-tweetje tussen Schoof en de VVD. „We moeten dit niet te politiek maken.” Hij hoopt dat de partijen uiteindelijk zien dat het nationale belang boven alles gaat.

„Volgens mij is het vrij logisch”, reageert minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) omdat de „harde” afspraak in het regeerakkoord „heel duidelijk” is. „Dat woord ‘onverminderd’ staat er niet voor niks. Dat is er bewust neergezet en daar heeft iedereen mee ingestemd.”

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) zegt pas in een „laat stadium” te zijn geïnformeerd over de miljardenbijdrage. Maar dat gebeurde wel voor het debat van afgelopen woensdag. De steun is „in lijn met wat ik zelf steeds heb bepleit”. Volgens hem zijn het hoofdlijnenakkoord en het regeerprogramma ook „duidelijk” hierover.