#Uitnodiging

Als docent mag je bijdragen aan de vorming van leerlingen, zodat zij groeien in kennis en vaardigheden. Dit doen we met Gods Woord als uitgangspunt, zodat we hen iets van blijvende waarde kunnen meegeven.

Tijdens de Meet & Greet op D.V. 18 maart in Barneveld vertellen onze collega's je graag over hun ervaringen voor de klas. Ook hoor je meer over de diverse opleidingsmogelijkheden. Stel tijdens deze informele avond je vragen en kom alles te weten over de onderwijspraktijk!

Aan het einde van de avond weet jij welke bouwstenen er nodig zijn om een goede docent te zijn én ga je naar huis met een aandenken voor thuis!