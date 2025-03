Uitzien naar de verlossende oogst

Is het zo erg als je een paar maanden geen eten hebt? vragen mensen me soms. Zelf heb ik in Malawi eens drie weken geen voedsel gehad. Er was ‘gewoon’ niets. Langzaam kwam ik in een soort coma terecht. Zintuigen gaan langzamer werken of worden zelfs uitgeschakeld. En áls je op een gegeven moment weer eten krijgt, dan doet het pijn als je spijsvertering weer op gang komt. Verschrikkelijk veel pijn. Ik zou haast zeggen: probeer het eens, een week niet eten. En dan wel gewoon je werk blijven doen. In Malawi betekent dat: in de brandende zon…

Meer toezicht

In de afgelopen twee maanden hebben we ons managementsysteem in Malawi verder geprofessionaliseerd. We hebben het aantal directeuren uitgebreid van vier naar acht. Dat was nodig om het landbouwproject goed te kunnen blijven controleren. Samen met onze twee accountants checken zij het reilen en zeilen van de 7000 deelnemende boeren. Het heeft flink wat geld gekost om deze professionaliseringsslag te realiseren: Malawi is groot, de reis- en verblijfkosten zijn hoog en benzine kost bijna net zo veel als in Nederland.

Gelukkig zijn onze Nederlandse donateurs gul in het geven. Wij ontvangen giften van heel veel particulieren, bedrijven en kerken, meestal via maandelijkse, automatische incasso. Dat zorgt ervoor dat het werk onder arme broeders en zusters in Malawi kan doorgaan, zelfs als er af en toe veel extra kosten zijn. Wat geweldig dat u hen en ons blijvend ondersteunt! Namens u mogen wij werken in Gods koninkrijk en kunnen wij noodlijdende broeders en zusters in het buitenland barmhartigheid bewijzen.

Het project financieel steunen kan overigens niet alleen door te doneren, maar ook door een bezoek te brengen aan onze meubelshop LIving Fair in Wezep. Daar staat een solide collectie woon- en kantoormeubilair met dezelfde prijzen als in andere winkels en met dezelfde garantie. We bieden meer dan 700 verschillende eetkamerstoelen aan en een groot aantal kantoormeubels. U kunt ze ook kopen via onze webshop: www.livingfair.nl.

Open dag

„Op zaterdag 8 maart houdt Living Fair in Wezep open dag: 100 procent van de winst gaat naar Food For LiFe” Bo Teerling, voorzitter van The Art of Charity

Morgen, zaterdag 8 maart, hebben we open dag in Wezep. Iedereen is van harte welkom. Als u van ver komt, kunnen we bij ons op de hoek wel even een broodje voor u halen. Koffie is de hele dag gratis. De winst van Living Fair gaat voor 100 procent naar het project in Malawi: win-win. Bent u niet in de gelegenheid om te komen, een extra gift is natuurlijk altijd welkom. Daarmee kunnen we het armste land ter wereld nog meer helpen.