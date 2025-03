Bij Klimaatservice Holland werk je aan techniek van morgen

Als familiebedrijf hecht Klimaatservice Holland veel waarde aan betrouwbaarheid, stabiliteit en respect. Dat zie je terug in het team: veel collega’s werken er al tientallen jaren en zelfs na hun pensioen blijven sommigen nog een paar dagen in de week meewerken. Die combinatie van ervaring en jong talent is de unieke kracht.

beeld Klimaatservice Holland

Iedereen is waardevol op zijn of haar plek in de organisatie en heeft een eigen manier van kennisoverdracht en vakmanschap. Om de juiste match te maken tussen voorman en leerling kijkt het bedrijf wat goed past. Het leuke is dat er soms de wonderlijkste combinaties ontstaan die toch perfect werken.

Leren en doorgroeien

Bij Klimaatservice Holland kun je groeien in de hoogte én in de breedte. Dankzij de verschillende expertises in het bedrijf bepaal je in overleg jouw ontwikkelingspad. Van stagiairs en bbl’ers tot ervaren specialisten, iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen. Neem eens een kijkje op het YouTube-kanaal van Klimaatservice Holland en zie hoe diverse medewerkers toelichten hoe hun traject is verlopen.

Techniek van de toekomst

beeld Klimaatservice Holland

De techniek staat nooit stil, daarom blijft Klimaatservice Holland investeren in nieuwe technieken en systemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan virtueel bouwen (BIM) binnen Dalux met daarna de controle in realiteit met 360-graden camera. Bekijk een andere bedrijfsfilm binnen het YouTube-kanaal en zie hoe medewerkers de nieuwste technologieën toepassen in hun werk.

Wil jij onderdeel worden van deze familie? Ga vrijblijvend eens een kop koffie drinken, dan vertellen ze je graag meer. Kijk snel op www.klimaatserviceholland.nl_._