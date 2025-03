CleanBy Slabbekoorn maakt naam al 10 jaar waar

Gespecialiseerd in textiel

Van particulier tot onderwijsinstelling, van verzekeringsmaatschappij tot gemeentelijke organisatie en van commerciële bedrijven tot calamiteitendiensten: allemaal weten ze René te vinden. ,,Eén van de leuke dingen van mijn werk is dat ik echt overal kom. Dit voorjaar zit ik op het water om tapijten en meubels te reinigen op jachten die net hun winteronderhoud hebben gehad en worden klaargemaakt voor het vaarseizoen.”

Schoon is voor mij pas schoon als het écht schoon is René Slabbekoorn

Tien jaar geleden verruilde René zijn baan bij TMC Wonen voor het ondernemerschap. ,,Dankzij mijn jarenlange ervaring in de textielbranche kon ik me specialiseren. Als één van de weinigen werk ik met speciale producten die specifiek zijn bedoeld voor het reinigen van verschillende soorten textiel. Dat geeft een mooier en beter eindresultaat, zeker op de lange termijn. Een tevreden klant staat voor mij altijd voorop, ongeacht of het om regulier of specialistisch onderhoud gaat.”

Beter schoon, sneller droog

Kwaliteit en punctualiteit zijn dan ook twee belangrijke handelsmerken voor René. ,,Vooraf doe ik altijd een opname op locatie. Dat helpt om transparant te zijn en eerlijke verwachtingen te scheppen. Vaak overtreft het eindresultaat die verwachtingen: wij reinigen tapijten en gestoffeerde meubelen met koolzuurwater. Dat reinigt niet alleen veel grondiger, maar is ook sneller droog, waardoor de opdrachtgever zijn producten veel eerder weer kan gebruiken.”

Ook voor de reiniging van harde en elastische vloeren heeft René twee specialistische machines. ,,De borstelmachine en de zuiger geven samen het beste resultaat. Daarvoor zet ik graag dat stapje extra, want goed onderhoud is duurzaam behoud.” René voegt de daad bij het woord door gereinigde vloeren en meubelen standaard te voorzien van een nieuwe beschermlaag. ,,Die service vind ik vanzelfsprekend: je doet het maximale om ervoor te zorgen dat je klant weer jarenlang zorgeloos vooruit kan.”