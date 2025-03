Om het aantal weer op een hoger peil te krijgen, heeft de gemeente het aantal zwemlessen uitgebreid en de bijdrage verhoogd voor ouders met een smalle beurs. Ook is er onder de noemer ‘vangnetzwemmen’ een programma waarbij oudere kinderen (van groep 6 tot en met 17 jaar) alsnog de zwemdiploma’s A en B kunnen halen als dit eerder nog niet was gelukt.

Sportwethouder Sofyan Mbarki is tevreden dat het diplomabezit weer toeneemt. „Goed kunnen zwemmen is van levensbelang, zeker in een waterrijke stad als Amsterdam.” Wel wijst hij erop dat het zwemdiplomabezit in sommige delen van de stad nog achterblijft en dat daar „een grote opgave” ligt.

Vooral in Zuidoost (87,5 procent) en Nieuw-West (89,8 procent) hebben relatief weinig kinderen een zwemdiploma. Dat kan komen doordat ouders weinig geld of tijd hebben of onbekend zijn met het belang van zwemmen. De gemeente gaat zich extra inspannen om kinderen in die wijken te bereiken.