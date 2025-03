Donderdag was winkeliers verteld dat iedereen weer open kon, uitgezonderd de drie blokken die in brand hadden gestaan of beschadigd waren. Maar vrijdagochtend is toch nog een groter deel van het gebied afgesloten voor publiek. Aan de Jansplaats zitten meerdere winkels en cafés. Een politieagent ter plaatse zegt dat die voorlopig nog niet open kunnen. De platen waar donderdag de grote kraan overheen reed die een van de getroffen gebouwen sloopte liggen er nog. Ook de kraan zelf staat nog in de straat. Het gebouw aan de Jansstraat is volledig gesloopt. De panden eromheen staan nog overeind.

Op de Jansplaats is een kantoor van stichting Salvage ingericht. Die gaat ondernemers en bewoners helpen met verzekeringsvragen.

Om de hoek aan het Jansplein zit Eetcafé Sint Jan. Ook dat plein dicht bij de brand was afgesloten voor publiek en bewoners. Eigenaar van Sint Jan Thomas Doornekamp is vrijdagochtend bezig zijn terras van het slot te halen. Donderdagochtend om 07.00 uur stond hij al bij zijn zaak, toen de brand nog lang niet onder controle was. „Toen hoorden we dat we niet open konden. We zijn maar van de zon gaan genieten.” Hij hoopt dat vrijdag alsnog een goede dag voor zijn terras wordt. „Het was wel zonde natuurlijk.”