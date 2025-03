In de nacht van donderdag op vrijdag laaide het vuur weer korte tijd op en werd een NL-Alert verstuurd. Om 03.24 uur meldde de brandweer dat de brand geblust was. „We houden een tankautospuit ter plaatse, maar voor de brandweer is verder geen rol meer weggelegd”, aldus de woordvoerder.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit in een winkel van SoLow. Daarna sloeg het vuur over naar andere panden in het centrum. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio zijn op één na alle gevels van de getroffen panden behouden.