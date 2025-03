VS bieden Hamas verlenging bestand in ruil voor gijzelaars

Buitenland Bestand Israël

Een Amerikaans voorstel moet ervoor zorgen dat Hamas de laatste Amerikaanse gijzelaar, Edan Alexander, en enkele andere gevangenen, vrijlaat. In ruil daarvoor zou het staakt-het-vuren in Gaza met twee maanden worden verlengd en zou humanitaire hulp weer worden toegestaan. Dit meldt The Washington Post op basis van ingewijden.