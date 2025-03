Nieuwssite: VS zetten AI in om visa van studenten in te trekken

Het initiatief heet volgens Axios ‘Catch and Revoke’: betrappen en intrekken. De autoriteiten zouden van plan zijn om in interne databases op te zoeken of er visumhouders zijn die tijdens de vorige regering waren opgepakt, maar vervolgens toch in het land mochten blijven. Ook worden nieuwsberichten bekeken over demonstraties tegen Israël. Zo moeten buitenlanders worden opgespoord die zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme.

De autoriteiten hebben al bekeken of sinds oktober 2023 visa waren ingetrokken van uitwisselingsstudenten die waren opgepakt of geschorst. „We hebben letterlijk nul visumintrekkingen gevonden tijdens de regering-Biden,” zegt een functionaris tegen Axios. „Dat suggereert dat is weggekeken toen de wet gehandhaafd had moeten worden.”