De cijfers over 2022 zijn de recentst beschikbare gegevens. In Zuidoost-Drenthe, waar onder meer Emmen onder valt, kregen in dat jaar naar verhouding de meeste statushouders een sociale huurwoning toegewezen. Daarna volgen de regio’s Alkmaar, Haarlem en het grootste deel van Zeeland. In Twente was dit aandeel in 2022 met afstand het laagst. In 23 van de 40 onderzochte regio’s kregen meer statushouders een sociale huurwoning vergeleken met het jaar ervoor. In de regio Delfzijl steeg dit aandeel in 2022 het sterkst.

In totaal kwamen er in 2022 ruim 162.000 corporatiewoningen vrij. Daarvan gingen er 11.000 naar statushouders. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eerste huisvesting van statushouders. Eind 2022 was er voor 16.200 statushouders nog geen huis gevonden, zij bleven daarom aangewezen op opvang die door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geregeld is. De organisatie becijfert dat dit aantal begin maart 2025 is opgelopen naar 18.720 statushouders. Dit zijn mensen die wachtend op een huis een plek in onder andere een asielzoekerscentrum bezetten.