Maar de Europese Commissie mag van hem wel verder met de uitwerking van de voorstellen waardoor de komende vier jaar 800 miljard euro extra in defensie wordt gestoken. Volgens Schoof zijn alle 27 leiders er „echt van overtuigd dat de defensie moet worden versterkt”.

Eerder op de dag in Den Haag bleek dat een meerderheid in de Kamer Nederland niet wil laten deelnemen aan de herbewapeningsplannen van de Commissie. Er is ook niet gestemd over plannen, aldus Schoof. De plannen worden nu „met spoed” uitgewerkt en over die voorstellen mag de Kamer zich nog buigen.

Ook werd er gesproken over steun voor Oekraïne. President Volodymyr Zelensky kreeg geen nieuwe toezeggingen en Hongarije lag als vanouds dwars. Volgens de premier was er een „grote mate van eenheid” en was het verzet van de Hongaarse premier Viktor Orbán „nauwelijks een punt van discussie”.