NYT: VS bereiden sluiting consulaten West-Europa voor

Buitenland

Op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn plannen opgesteld om tegen de zomer een tiental Amerikaanse consulaten te sluiten, zeggen bronnen tegen The New York Times. Het zou vooral gaan om diplomatieke posten in West-Europa. Daarnaast zijn er volgens de krant plannen om op grote schaal lokale medewerkers te ontslaan die voor dergelijke missies werken.