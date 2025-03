Donderdagavond was de gevel al gesloopt en 10 meter van wat erachter zat. Maar het pand is in totaal 75 meter diep, aldus de woordvoerder, en er zijn hier en daar nog kleine brandhaardjes. Mocht dieper in het uitgebrande pand blijken dat er muren op instorten staan, dan duurt de sloop langer, want dan zal er eerst moeten worden gestut, legt hij uit.

De brandweer heeft geen indicatie dat er nog slachtoffers in het pand zouden zijn.

Vrijdagochtend staat er op het nabijgelegen Jansplein een „mobiele post waar betrokkenen, inwoners en ondernemers terecht kunnen met verzekeringsvragen”, laat de gemeente Arnhem donderdagavond nog weten via het liveblog op de website.