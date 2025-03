Trump zei net een „erg positieve” bijeenkomst te hebben gehad met zijn ministers en Elon Musk. Die techmiljardair leidt een taskforce voor overheidsefficiëntie (DOGE) en die is volgens Trump „ongelofelijk” succesvol.

Er zijn de afgelopen tijd al op grote schaal ambtenaren ontslagen. Trump zei dat het belangrijk is om de personele bezetting terug te brengen tot het juiste niveau, maar noemde het ook noodzakelijk „om de beste en meest productieve mensen te behouden”.

De president kondigde aan dat de komende tijd vaker wordt vergaderd met Musk en zijn ministers om dat te realiseren. Hij zei dat elke twee weken dergelijke bijeenkomsten zullen plaatsvinden en dat zijn team opdracht heeft gekregen met DOGE samen te werken.

Een ingewijde zegt tegen persbureau Reuters dat Trump zijn kabinetsleden heeft verzekerd dat zij uiteindelijk het laatste woord hebben over hun personeelsbeleid. Musk en zijn taskforce hebben alleen een adviserende rol.

Trump is publiekelijk vol lof over het werk van de techmiljardair, maar er zou binnen de regering en de Republikeinse Partij ook kritiek klinken op de werkwijze van Musk. De president lijkt nu meer duidelijkheid te verschaffen over wat de rol van zijn vertrouweling precies is.