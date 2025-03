Vlaanderen lijdt juridische nederlaag rond PFAS-sanering 3M

Als gevolg van jarenlange vervuiling door 3M in het Belgische Zwijndrecht is de grond in de omgeving van de fabriek verontreinigd met PFAS. Dat is een groep chemicaliën die amper afbreekbaar zijn, waardoor ze voor milieu- en gezondheidsproblemen kunnen zorgen. Met het sitebesluit wilde Vlaanderen die vervuiling kunnen aanpakken in het hele gebied binnen een straal van 5 kilometer van de 3M-fabriek, en niet per afzonderlijk perceel.

Maar volgens de Raad van State ging de Vlaamse regering daarbij te ver. Ze legde namelijk eenzijdig een regeling op aan 3M met strengere bepalingen dan in het bodemdecreet, een bundeling van regels voor de sanering en bescherming van gronden in het Vlaams Gewest. Daarmee heeft de Vlaamse regering haar bevoegdheid overschreden, oordeelde de rechtbank.