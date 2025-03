In Syrië woedde jarenlang een burgeroorlog tussen rebellengroepen en het regime van dictator Bashar al-Assad. Burgers sloegen massaal op de vlucht en in Turkije wonen ongeveer drie miljoen Syrische vluchtelingen.

Hoewel Assad eind vorig jaar is verdreven, is de rust in Syrië nog niet teruggekeerd. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten maakte donderdag melding van zware gevechten in de kuststreek Latakia, waar traditioneel veel Assad-aanhangers wonen.

Aanhangers van het oude regime zouden zestien leden van de veiligheidsdiensten hebben gedood. Het gaat volgens het observatorium om de gewelddadigste aanvallen op de nieuwe autoriteiten sinds de val van Assad.