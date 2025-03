PVV en BBB willen opheldering van Schoof over Oekraïnemiljarden

Binnenland

De PVV en BBB willen snel van premier Dick Schoof weten hoe is besloten om volgend jaar 3,5 miljard euro voor Oekraïne uit te trekken. Henk Vermeer (BBB) bevestigt na berichtgeving door NRC dat de aankondiging van de miljardensteun tijdens het debat over de oorlog hem overviel, omdat dit volgens hem niet zo was afgesproken. Bovendien vermoedt hij dat de VVD al wel op de hoogte was, aangezien die partij al snel een motie had klaarliggen voor de financiële steun.