Dode door ingestorte brug in zuiden van België

In de Belgische plaats La Louvière is een persoon overleden door de instorting van een brug op de autosnelweg E42. De brug over het Centrumkanaal in het zuiden van België stortte donderdagmiddag rond 14.00 uur in. Op dat moment waren er dertien mensen bezig met afbreekwerkzaamheden om de brug te slopen. Vier mensen raakten gewond, van wie er een is overleden.