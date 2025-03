Air France-KLM wint een derde aan beurswaarde na kwartaalcijfers

De AEX-index steeg 0,1 procent tot 910,72 punten. De MidKap won mede dankzij Air France-KLM ruim 2 procent tot 882,02 punten. Ook de in bijzondere metalen gespecialiseerde groep AMG boekte een forse koerswinst van ruim 18 procent in de MidKap.

De beurshandel werd verder getekend door het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en zorgen over handelsconflicten door importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. De ECB verlaagde zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven met een kwart procentpunt. Ook is de centrale bank somberder geworden over de economische groei in de eurozone.

Aan het eind van de handelssessies in Europa werd bekend dat Trump een deel van de importheffingen tegen Canada en Mexico wil opschorten, wat mogelijk uitzicht biedt op een minder felle handelsoorlog.

Het voor handelsspanningen gevoelige staalconcern ArcelorMittal was opnieuw de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 6,6 procent. Dat was ook te danken aan Duitse investeringsplannen en het eerdere nieuws dat China wil snijden in de eigen staalproductie, die nu nog zorgt voor overcapaciteit op de wereldmarkt.

Investeerder HAL won 1 procent, na sterke resultaten van Boskalis. De baggeraar kende vorig jaar het beste jaar ooit. Ook werd bekend dat topman Peter Berdowski de functie van bestuursvoorzitter neerlegt.

In Frankfurt steeg Lufthansa ruim 12 procent. De Duitse luchtvaartgroep zag de winst afgelopen jaar minder hard dalen dan gevreesd en rekent voor dit jaar op aanzienlijk betere resultaten. Deutsche Post ging meer dan 14 procent omhoog. Het postbedrijf schrapt dit jaar 8000 banen om kosten te besparen.

De euro steeg 0,3 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0816 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent in prijs tot 65,63 dollar per vat. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 68,79 dollar per vat.