Trump bevestigt opschorting deel heffingen tegen Mexico

„Ik deed dit als compromis en uit respect voor president Sheinbaum”, schreef Trump op het socialemediaplatform Truth Social na een gesprek met de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum. „Onze band is erg goed en we werken samen hard aan de grens, zowel in termen van het stoppen van illegale vreemdelingen die de Verenigde Staten in willen als het tegenhouden van fentanyl.”

Sheinbaum verklaarde op X dat ze een „uitstekend en respectvol” gesprek had met Trump. „We waren het erover eens dat ons werk en onze samenwerking ongeëvenaarde resultaten hebben opgeleverd, binnen een kader van respect voor onze soevereiniteiten”, meldde de Mexicaanse president.

Mexico, Canada en de VS sloten tijdens de eerste termijn van Trump als president het verdrag USMCA. Er is onder andere in afgesproken dat bepaalde producten zonder heffingen kunnen worden verkocht over de grens als ze een minimaal percentage onderdelen bevatten uit de drie Noord-Amerikaanse landen.

Eerder deze week voerden de VS importheffingen van 25 procent in op bijna alle Canadese en Mexicaanse producten, omdat die landen te weinig zouden doen tegen illegale immigratie en fentanylsmokkel. Het lokte vergeldingsmaatregelen uit van Canada, dat importheffingen van dezelfde hoogte aankondigde op tientallen miljarden dollars aan Amerikaanse goederen.

Sheinbaum verklaarde dat Mexico en de VS blijven samenwerken om „kwesties rond veiligheid en migratie aan te pakken, inclusief het verminderen van de illegale stroom van fentanyl naar de VS en van wapens naar Mexico.”

Op 2 april, de dag waarop de opschorting zou eindigen, wil Trump „wederkerige” importheffingen invoeren. Dat betekent dat de VS andere landen dezelfde handelstarieven opleggen als zij hanteren voor Amerikaanse waren.