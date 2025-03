De lancering geldt als een belangrijke stap voor de Europese ruimtevaart. Europa kan nu weer zelf satellieten naar de ruimte sturen. In de afgelopen jaren was ruimtevaartorganisatie ESA afhankelijk van buitenlandse partijen, zoals SpaceX van Elon Musk.

De Ariane 6 is de opvolger van draagraket Ariane 5, die sinds 2023 niet meer wordt gebruikt. De 6 had eigenlijk in 2020 al in gebruik genomen moeten worden, maar dat lukte niet. De eerste testvlucht vond afgelopen juli plaats.

Op de eerste commerciële missie wordt de satelliet CSO-3 in een baan om de aarde gebracht. Europa heeft momenteel veel minder militaire satellieten dan de VS.