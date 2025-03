De bestaande regeling om mensen naar een kleinere woning te krijgen die beter bij ze past, wordt uitgebreid. Zij krijgen voorrang bij het zoeken naar een ander huis en behouden hun huidige huurprijs, ook als de nieuwe woning duurder zou zijn. Zo komen er meer grotere woningen beschikbaar. Mensen die van de regeling gebruikmaken, krijgen een vergoeding voor hun verhuizing. Ook gaan woningcorporaties beter samenwerken om huizenruil makkelijker te maken.

De hulpregeling geldt voor sociale huur, maar ook voor middenhuur en koopwoningen. Wie er gebruik van wil maken, kan ook financieel advies en hulp bij het opruimen van een woning krijgen.

„Wonen is een basisbehoefte”, zegt wethouder Zita Pels van volkshuisvesting. „Om gezond en fijn te kunnen wonen, is het belangrijk dat je woning past bij je situatie. In de Amsterdamse sociale huurwoningen wonen bijvoorbeeld 12.000 gezinnen in een te klein huis, waardoor de kinderen geen plek hebben om huiswerk te maken. Als mensen makkelijker kunnen doorstromen naar een andere woning, komen er ook weer huizen vrij die beter passen bij wat andere mensen nodig hebben.”