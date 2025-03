De Economische Agenda moet richting geven aan de besteding van ongeveer 3 miljard euro om de Groningse en Noord-Drentse economie te versterken. Dat geld hoort bij de reactie op de conclusies van de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning. Om de ‘ereschuld’ af te lossen, heeft het vorige kabinet in totaal 22 miljard euro beloofd voor Groningen en het noorden van Drenthe. De ondernemersorganisaties zeggen te begrijpen dat de stad Groningen in de plannen wordt gezien als „economisch vlaggenschip” in de agenda, maar vinden dat de aandacht niet goed over de regio’s is verdeeld.

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zijn wel blij dat er nu een agenda met „scherpe” keuzes ligt, met focus op onder meer verduurzaming en investeringen in innovatie. „Alles staat of valt met een goede uitvoering en geschikte randvoorwaarden. Het mkb vormt de ruggengraat van de regionale economie. Toch lopen ondernemers nog te vaak vast op vergunningen, financiering en personeelstekorten. Daar liggen juist nu kansen om door te pakken.”