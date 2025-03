Politie over oorzaak brand Arnhem: veel te vroeg voor conclusies

De politie is een opsporingsonderzoek begonnen, maar omdat de brand nog niet is geblust zijn politiemensen nog niet binnen geweest. „Ik verwacht dat dat de komende uren ook niet gaat gebeuren”, aldus Bomhof. Hij verwacht dat het onderzoek vrijdag in „volle gang”gaat en dat dan ook mogelijk verdere mededelingen worden gedaan.

Bij de brand in tien panden in het centrum van Arnhem raakte niemand gewond, ook heeft de brandweer geen aanwijzingen dat er nog mensen vermist zijn. De brand begon in een winkel met feestartikelen.