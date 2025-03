Bouwkamp sprak eerder op de dag met de circa honderd mensen die in allerijl hun woningen moesten verlaten, „soms met alleen telefoon en sleutels in handen”. „Hun schok en verdriet is groot.”

De locoburgemeester, die Ahmed Marcouch vervangt die op vakantie was en nog onderweg terug is, loofde de hulp van andere Arnhemmers. „Veel Arnhemmers hebben vandaag hun woning aangeboden voor opvang van mensen die dat nodig hebben.” Ze sprak ook „diep respect” uit voor de „moed en inzet” van de brandweermensen.