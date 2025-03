Geen meldingen bij brandweer van vermisten bij brand Arnhem

De brand in het centrum begon in de nacht van woensdag op donderdag. Het vuur is onder controle, maar nog niet uit. Er vielen geen gewonden.

Van Maren kon nog niet zeggen waar de brand precies is begonnen. Er waren volgens hem verschillende brandjes in het doolhof van gebouwen en historische steegjes achter de Jansstraat, die tot een vuurzee hebben geleid. Onderzoek moet uitwijzen op welke plek de eerste brand begon. Politie en brandweer kunnen ook nog niks zeggen over geruchten dat er kort voor de brand mensen weggelopen zouden zijn bij de winkel in feestartikelen, die helemaal in vlammen op ging. " We hebben dat gehoord en nemen het serieus, maar er is nog niks in die richting gevonden”, zei politiechef Erik Bomhof.

Bomhof verwacht dat de politie vrijdag op volle sterkte aan het onderzoek naar de brand kan beginnen. Donderdag was een deel van het gebied nog niet veilig genoeg. Het onderzoek kan volgens Bomhof geruime tijd gaan duren, omdat brandonderzoeken altijd erg complex zijn, zei hij. Bomhof stelde dat het nog veel te vroeg is om wat voor conclusie dan ook te trekken, ook niet over een mogelijk verband met branden eerder deze week in Arnhem.