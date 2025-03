Binnenland

Bij de brand in Arnhem is geen asbest vrijgekomen. De brandweer sluit echter niet uit dat er bij de sloop van de panden alsnog asbest vrijkomt. De brand in de nacht van woensdag op donderdag in het centrum woedde in tien panden, die als verloren moeten worden beschouwd. Het is tot nu toe niet duidelijk of er nog personen vermist worden.