Londen: al 20 belangstellenden voor Oekraïnecoalitie

Buitenland

De Britse regering zegt dat al een twintigtal landen geïnteresseerd is in de ‘coalitie van bereidwilligen’ voor het geven van veiligheidsgaranties aan Oekraïne na een wapenstilstand met Rusland. Premier Keir Starmer lanceerde samen met de Franse president Emmanuel Macron het idee op de speciale veiligheidstopconferentie afgelopen zondag in Londen.