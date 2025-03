Europees hof verwerpt bezwaar Georgescu over verkiezingsuitslag

De radicaal-rechtse Georgescu, een pro-Russische politicus die tegen steun aan Oekraïne is, won onverwacht de verkiezingen in november vorig jaar. Het Grondwettelijk Hof in Roemenië besloot de uitslag te schrappen. Georgescu omschreef die beslissing als een staatsgreep en ging in beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De drie rechters hebben Georgescu’s bezwaar „unaniem niet-ontvankelijk verklaard” en voegden eraan toe dat hun beslissing „definitief” is. Roemenië houdt op 4 mei nieuwe presidentsverkiezingen. Als geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen krijgt, volgt op 18 mei een tweede stemronde.