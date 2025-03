Bewoners mogelijk dagenlang niet naar huis na brand Arnhem

Het gebied van de brand is door de brandweer en andere hulpdiensten ingedeeld in drie segmenten, die zij blokken noemen. Het eerste blok betreft de uitgebrande panden en gebouwen die gesloopt gaan worden. Panden in het tweede blok hebben brandschade en zware rook- en roetschade. In het derde blok staan gebouwen die veel waterschade hebben, onder meer doordat de brandweer daken urenlang nathield om overslaan van vuur te voorkomen. In het hele gebied ligt mogelijk asbest, dat opgeruimd moet worden.

De brandweer gaat gebouwen slopen om ruimte te maken voor bluswerkzaamheden. Deels staan die panden al op instorten door de brand. Vanwege het aanvoeren van zwaar materieel voor het slopen en het sloopwerk zelf zouden alle geëvacueerden in elk geval de nacht van donderdag op vrijdag elders moeten doorbrengen, zo hebben Harald Deemen (33) en andere bewoners begrepen.

De gemeente Arnhem kan helpen met het vinden van onderdak. Voor mensen die in verwoeste panden woonden wordt vervangende woonruimte geregeld. Alle betrokken bewoners krijgen donderdag aan het eind van de middag te horen of en wanneer ze weer naar huis mogen, zo is beloofd. Er zijn dan ook kaarten waarop de ingedeelde blokken zijn aangegeven.