„Ik denk dat zo’n top noodzakelijk is”, zei de Sloveense premier Robert Golob bij aankomst op de, om dezelfde reden, met spoed belegde EU-top in Brussel tegen het ANP. „De vraag is nog wanneer en wat het mandaat wordt voor onze vertegenwoordigers, maar ja: dit is een goed idee. Contact met de Amerikaanse regering is van het allergrootste belang nu, meer dan ooit. Dus we moeten niet verdeeld blijven en elkaar zoveel mogelijk opzoeken.”