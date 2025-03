Zo’n 25 woningen en de winkels daaronder zijn zo ernstig beschadigd dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. De brandweer gaat in dat blok panden slopen omdat er nog kleine brandjes woeden. „Dat doen we om te kunnen blussen, maar ook om uit te sluiten dat er nog iemand is”, aldus een brandweerwoordvoerder. Of er vermisten zijn bij de brand is nog altijd niet duidelijk. Ook hoopt de brandweer op deze manier een indruk te krijgen van de stabiliteit van de andere panden.

Het is nog niet bekend hoeveel van de panden uit de 18e en 19e eeuw gesloopt moeten worden. „We beginnen met slopen, maar we weten niet waar het eindigt”, aldus de woordvoerder. Ook is nog niet bekend wat de schade aan de omliggende panden is en wanneer de bewoners terug kunnen.

De brand in tien panden in het centrum van Arnhem begon in de nacht van woensdag op donderdag in een winkel met feestartikelen. De oorzaak is nog onbekend.