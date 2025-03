„Iedereen gaat ervan uit dat Hongarije, en misschien ook Slowakije, een andere opvatting heeft over deze kwestie”, zei Tusk bij aankomst op de ingelaste top in Brussel. „Daarom zullen we moeten zoeken naar oplossingen die ons de kans bieden om onze doelen op een of andere manier te bereiken, zelfs als Hongarije deze oplossingen niet steunt. U weet dat er momenten zijn geweest in het verleden dat de tegenzin van één land onze gezamenlijke besluiten niet kon dwarsbomen.”

EU-leiders en -diplomaten willen niet vooruitlopen op uitwegen uit de opdoemende patstelling. Eerder nam Orbán genoegen met een toezegging over bijvoorbeeld goedkope energie om zijn verzet te staken. Ook verliet hij eens de vergaderzaal tijdens de besluitvorming in de hoop dat een besluit zo niet in zijn naam werd genomen. Als Hongarije volhoudt, zou de voorzitter van de top een verklaring kunnen uitbrengen die alle andere EU-landen dan onderschrijven. Maar dat is geen populaire optie, omdat die de verdeeldheid van de EU blootlegt.