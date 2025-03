Oppositieleiders Oekraïne tegen verkiezingen in oorlogstijd

In Oekraïne kunnen volgens de wet geen verkiezingen worden gehouden tijdens de staat van beleg. Die werd afgekondigd na de Russische invasie in februari 2022 en is nog steeds van kracht. De Amerikaanse president Donald Trump zei onlangs dat Zelensky een „dictator zonder verkiezingen” was, maar trok die bewering later weer in.

Beide oppositieleiders bevestigen het contact met de VS. Tymosjenko, die eerder premier was, zegt dat haar team „met al onze bondgenoten onderhandelt die in staat zijn te helpen bij het zo snel mogelijk bereiken van een duurzame vrede”. Voor die tijd sluit ze verkiezingen uit, net als oud-president Porosjenko.

Porosjenko verklaart dat hij „altijd categorisch tegen het houden van verkiezingen tijdens de oorlog was en dat nog steeds is”. Hij beweert dat er een „gebrek aan communicatie” is tussen de regeringen in Oekraïne en de Verenigde Staten, „wat een risico vormt voor de staat”.

Porosjenko was van 2014 tot 2019 president van Oekraïne en staat nu aan het hoofd van het grootste oppositieblok in het parlement. De oud-president beschuldigde Zelensky vorige maand van een politieke maatregel tegen hem, nadat hij sancties opgelegd had gekregen. De oud-president mag het land niet uit en zijn tegoeden zijn bevroren. Volgens de binnenlandse inlichtingendienst is dat vanwege „nationale veiligheidsredenen”.

Zelensky won de presidentsverkiezingen in 2019 met een ruime zege op Porosjenko. Zelensky was nieuw in de politiek, hij had daarvoor veel succes in de entertainmentwereld. Zijn eerste ambtstermijn liep vorig jaar af. Hoewel er dus geen verkiezingen kunnen worden gehouden, heeft Zelensky aangeboden op te stappen in ruil voor vrede en een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne.