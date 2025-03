Moskou herhaalt: Europese legermacht in Oekraïne is onacceptabel

Maar dat is volgens het Kremlin niet aanvaardbaar. Buitenlandminister Sergej Lavrov waarschuwt dat Rusland NAVO-troepen in Oekraïne zal beschouwen als officiële deelname van NAVO-troepen in de oorlog tegen Rusland.

Russische woordvoerders hebben donderdag naar aanleiding van een speech van de Franse president ook beklemtoond dat de uitbreiding van de NAVO met staten die deel uitmaakten van de Sovjet-Unie een van de voornaamste oorzaken van de oorlog in Oekraïne is. Rusland wil onder geen beding dat Oekraïne NAVO-lid wordt en wil geen NAVO-troepen in Oekraïne.