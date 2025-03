GL-PvdA: etiket in andere taal voor goedkopere boodschappen

GroenLinks-PvdA spreekt van „territoriale leveringsbeperkingen” die ervoor zorgen dat Nederlandse winkels producten niet kunnen inkopen waar ze het goedkoopst zijn. In de wet staat op dit moment dat verplichte informatie zoals de ingrediëntenlijst in elk geval in het Nederlands op een product moet staan. Daardoor zouden winkels hun producten niet kunnen inkopen waar ze het goedkoopst zijn.

„Het is niet uit te leggen dat producten die je in een Nederlandse supermarkt koopt fors duurder zijn dan exact dezelfde producten in Duitsland of België”, zegt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Jesse Klaver in een verklaring. Als er later producten in de schappen komen te liggen met alleen Duits, Engels of Frans op het etiket, moet de verkoper volgens de partij de Nederlandse informatie op internet zetten.