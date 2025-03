Eigenaresse lunchcafé Arnhem erg geschrokken, kan niet bij pand

Binnenland

Ondernemers in de buurt van de brand in het centrum van Arnhem zijn erg geschrokken, zegt eigenaresse Monique van Veen van lunchcafé Fabels aan de Jansplaats. Ze werd in de nacht van woensdag op donderdag gebeld dat er brand was in de Jansstraat. Van Veen wil graag even in haar eigen zaak kijken, maar die ligt achter het afzetlint en ze mag er niet bij.