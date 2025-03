Opnieuw celstraf geëist voor rol bij Amsterdamse voetbalrellen

Taxichauffeur Mounir M. was een van de beheerders van de groepsapp die veelvuldig gebruikt werd om onder meer locaties van Maccabi-supporters te delen. Ook werden daar discriminerende en opruiende berichten gedeeld in de appgroep waar ongeveer duizend mensen in zaten.

Van de eis zijn 64 dagen voorwaardelijk; daarmee zou M. niet meer terug de cel in hoeven omdat hij al 26 dagen in voorarrest heeft gezeten. De officier van justitie noemde het gedrag van M. „discriminerend en aanzettend tot geweld”.

M. vertelde de rechter dat hij veel spijt heeft van zijn gedrag. „Ik schrik ook van de dingen die ik heb gezegd.” Hij zei dat hij geen taxichauffeur meer is, omdat hij afstand wil nemen van die branche, die een slechte invloed op hem zou hebben. „Ik heb me veel te veel laten meeslepen.”

Later donderdag staat nog een verdachte terecht voor zijn mogelijke aandeel in de rellen. Woensdag zijn tegen drie verdachten celstraffen van elf dagen, twee maanden en een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist. Vorig jaar zijn al vijf verdachten veroordeeld. De hoogst opgelegde straf was zes maanden cel. Het OM doet nog altijd onderzoek naar de identiteit van meer mogelijke verdachten en slachtoffers.

Al voor de voetbalwedstrijd afgelopen november groeide de onrust in Amsterdam. Israëlische supporters misdroegen zich. Ze rukten onder meer een Palestijnse vlag van een gevel in de binnenstad. Ook gingen er beelden rond van een taxichauffeur die belaagd werd. Na de wedstrijd vonden in het centrum van Amsterdam tal van geweldsincidenten plaats, waarbij vooral Maccabi-supporters het doelwit waren. De beelden gingen de wereld over.

De rechtbank doet op 19 maart uitspraak.